МЧС: шансы на спасение людей из-под завалов в Мьянме есть

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Шансы найти живых людей под завалами зданий, обрушившихся в Мьянме после землетрясения, еще есть, заявил в беседе с ТАСС руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов.

"Шанс есть всегда, поэтому мы прилетели сюда, чтобы спасать людей", – подчеркнул он.

МЧС России 28 марта направило в пострадавшую от землетрясения Мьянму два самолета со спасателями и врачами по указанию Владимира Путина и поручению главы ведомства Александра Куренкова.

Уже на следующий день спасатели прибыли в Мьянму. Лайнеры МЧС привезли с собой необходимое оборудование и инструменты для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших.

В сводный отряд вошли 120 специалистов из аэромобильного подразделения ведомства "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". В составе группы также есть кинологи, анестезиологи и психологи.

Наиболее серьезно от землетрясения пострадала провинция Мандалай. В связи с этим именно туда в воскресенье, 30 марта, была направлена передовая группировка из 20 спасателей, кинологов и операторов БАС. Группа оснащена всем необходимым оборудованием, которое поможет в кратчайшие сроки начать поисково-спасательные работы.

Землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Очаг подземных толчков располагался неподалеку от тайской провинции Ратчабури. В связи с последствиями сейсмологической активности в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы введен режим чрезвычайной ситуации.

Согласно последним данным, число погибших в Мьянме возросло до 1 644 человек, пострадали еще 3 408 граждан, а 139 числятся пропавшими без вести. В Бангкоке погибли 17 человек, еще 32 пострадали.