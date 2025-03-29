Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Мьянме

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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло неподалеку от столицы Мьянмы Нейпьидо, сообщила пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 15:50 (12:20 по московскому времени). Спустя некоторое время специалисты EMSC отметили снижение магнитуды землетрясения до 5,1.

Также, уточнив данные, эксперты указали, что удаленность эпицентра землетрясения от столицы составила 19 километров. Изначально сообщалось, что глубина толчка составила один километр, но позже показатель вырос до 10 километров.

До этого землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Очаг подземных толчков располагался неподалеку от тайской провинции Ратчабури. По последним данным, число погибших в результате сейсмологической активности составило 1 002 человека, еще 2 376 граждан пострадали.

В связи с последствиями сейсмологической активности в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы введен режим чрезвычайной ситуации.

Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с землетрясением, заявив, что в России разделяют скорбь дружественного народа. Российское МЧС направило в Мьянму два самолета со спасателями и врачами по указанию Путина и поручению главы ведомства Александра Куренкова.