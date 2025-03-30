CCTV: число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тыс

Фото: ТАСС/АР/Aung Shine Oo

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1,7 тысячи человек, сообщает Центральное телевидение Китая. Журналисты ссылаются на данные Государственного административного совета Мьянмы.

Также отмечается, что еще 3,4 тысячи человек получили травмы в результате случившегося. При этом около 300 людей числятся пропавшими без вести.

Землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Очаг подземных толчков располагался неподалеку от тайской провинции Ратчабури. В связи с последствиями сейсмологической активности в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы введен режим чрезвычайной ситуации.

Согласно последним данным, в Бангкоке погибли 17 человек, еще 32 пострадали.

МЧС России 28 марта направило в пострадавшую от землетрясения Мьянму два самолета со спасателями и врачами по указанию Владимира Путина и поручению главы ведомства Александра Куренкова.

Уже на следующий день спасатели прибыли в Мьянму. Лайнеры МЧС привезли с собой необходимое оборудование и инструменты для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших.

В сводный отряд вошли 120 специалистов из аэромобильного подразделения ведомства "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". В составе группы также есть кинологи, анестезиологи и психологи.

Наиболее серьезно от землетрясения пострадала провинция Мандалай. В связи с этим именно туда в воскресенье, 30 марта, была направлена передовая группировка из 20 спасателей, кинологов и операторов БАС. Группа оснащена всем необходимым оборудованием, которое поможет в кратчайшие сроки начать поисково-спасательные работы.