Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Тонга

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Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Королевства Тонга в Океании. Об этом сказано на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр был зафиксирован в 76 километрах к юго-востоку от города Пангаи, где живет примерно 1,7 тысяч человек. Очаг выявлен на глубине 10 километров.

Пока сведений о пострадавших или разрушениях не поступало. Однако Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США предупредило о возможной угрозе цунами в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения.

Несколькими днями ранее землетрясение произошло в Мьянме. Очаг подземных толчков находился рядом с тайской провинцией Ратчабури. В связи с этим в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы был введен режим ЧС.

По последним данным, в Бангкоке погибли 17 человек, еще 32 пострадали. Число жертв в Мьянме составило более 1,7 тысячи человек, еще 3,4 тысячи получили травмы.

