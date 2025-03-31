Недельный траур объявлен в Мьянме из-за последствий землетрясения

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В Мьянме объявлен недельный национальный траур из-за последствий произошедшего на прошлой неделе землетрясения, сообщил премьер-министр Мин Аун Хлайн.

"В эти дни национальный флаг должен быть приспущен", – цитирует его РИА Новости.

При этом информации о пострадавших в результате бедствия россиянах на данный момент не поступало, обратил внимание посол России в Мьянме Искандер Азизов в эфире телеканала "Россия 24".

Землетрясение произошло в Мьянме в пятницу, 28 марта. Очаг подземных толчков располагался неподалеку от тайской провинции Ратчабури. По последним данным, жертвами землетрясения в Мьянме стали 1,7 тысячи человек, а еще 3,4 тысячи получили травмы и около 300 числятся пропавшими без вести.

Кроме того, в тайском Бангкоке погибли 17 человек, а пострадали 32 человека. По указанию Владимира Путина в Мьянму были направлены несколько самолетов российского МЧС со спасателями и врачами. Специалистов отправили в наиболее пострадавший от землетрясения город Мандалай.

