Метеодепартамент Таиланда зарегистрировал 236 афтершоков после землетрясения в Мьянме

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С 28 марта было зафиксировано 236 афтершоков после землетрясения в Мьянме. Об этом сообщил метеорологический департамент Таиланда, передает ТАСС.

По его данным, магнитуда подземных толчков колебалась от 1,0 до 7,0, при этом в большинстве случаев она не превышала 5,0. В последние несколько часов в Мьянме были зафиксированы афтершоки магнитудой от 2,2 до 4,0 на глубине 10 километров.

Первое землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Спустя время последовало второе. После произошедшего в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы был введен режим ЧС. Еще одно землетрясение зафиксировали в Мьянме 29 марта.

По последним данным, в Мьянме погибли как минимум 2 056 человек, пострадали еще около 3,9 тысячи. Кроме того, без вести пропали 270 граждан. В Мьянме объявили недельный национальный траур.

При этом число погибших в результате землетрясения в Бангкоке выросло до 20. Пропавшими без вести признаны 74 человека.

Первые два самолета с российскими спасателями вылетели в Мьянму по указанию Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова 28 марта. Они прибыли в страну на следующий день. Лайнеры МЧС привезли с собой необходимое оборудование и инструменты для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших.

Наиболее серьезно от землетрясения пострадала провинция Мандалай. В связи с этим именно туда в воскресенье, 30 марта, была направлена передовая группировка из 20 спасателей, кинологов и операторов БАС. Позже сотрудники МЧС РФ спасли там женщину, которая пролежала под завалившими ее грудами бетона больше двух суток.