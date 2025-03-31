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31 марта, 15:37

Происшествия

Спасатели МЧС РФ установили местонахождение живого человека под завалами в Мьянме

Фото: ТАСС/АР/Thein Zaw

Спасатели отряда "Центроспас" МЧС РФ установили возможное местонахождение живого человека под завалами в Мандалае в Мьянме. Об этом рассказал ТАСС замначальника поисково-спасательной службы отряда Игорь Акмаев.

По его словам, при поисках служебные собаки подали вожатому специальный знак о вероятном выжившем. В настоящее время ведутся работы, которые могут занять несколько часов.

Первое землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Очаг находился рядом с тайской провинцией Ратчабури. Спустя время последовало второе.

После произошедшего в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы был введен режим ЧС.

Еще одно землетрясение зафиксировали в Мьянме 29 марта.

По последним данным, число погибших в Мьянме выросло до 2 056 человек. Около 3,9 тысячи человек пострадали из-за стихийного бедствия, а еще 270 граждан считаются пропавшими без вести.

По указанию Владимира Путина в Мьянму были направлены несколько самолетов МЧС со спасателями и врачами, а также с необходимым оборудованием для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших в регионе.

Посольство Мьянмы в Москве почтило память погибших в результате землетрясения

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