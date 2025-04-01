Землетрясение магнитудой 5 произошло в Мьянме

Фото: ТАСС/Ирина Вельматова

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировали в 16 километрах к юго-западу от Мандалая в Мьянме. Население города составляет более 1,2 миллиона человек, сообщает пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Уточняется, что подземный толчок был зафиксирован в 14:01 по московскому времени. Очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Первое землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Спустя время последовало второе, после чего в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы был введен режим ЧС. Также 29 марта было зафиксировано еще одно землетрясение.

По последним данным, в результате случившегося в Мьянме погибли 2 719 человек, в Бангкоке – как минимум 20.

По поручению Владимира Путина в Мьянме работают спасатели и врачи МЧС России. При этом в пострадавших от землетрясения районах сохраняется угроза повторных обрушений.