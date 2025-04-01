Аэромобильный госпиталь МЧС РФ открылся в Мьянме

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Аэромобильный госпиталь МЧС РФ открылся в центральной части города Мандалай в Мьянме. Он работает круглосуточно, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Медицинскую помощь жителям города оказывают свыше 20 специалистов. Первых пациентов уже приняли терапевтический, операционный и реанимационный блоки. Кроме того, в госпитале задействованы и психологи ведомства, которые помогают пострадавшим нормализовать психоэмоциональное состояние.

"Аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" МЧС России способен работать в автономном режиме не менее 14 дней: амбулаторно он может принимать до 200 пациентов в сутки, а его стационар рассчитан на 50 больных", – говорится в сообщении.

Также врачи госпиталя способны проводить самые сложные операции.

Первое землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Спустя время последовало второе.

После произошедшего в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы был введен режим ЧС. Еще одно землетрясение зафиксировали в Мьянме 29 марта.

По последним данным, в результате случившегося в Мьянме погибли 2 719 человек, в Бангкоке – как минимум 20.

По поручению Владимира Путина в Мьянме работают спасатели и врачи МЧС РФ. Группировки оснащены необходимым снаряжением, оборудованием и инструментами. При этом, как оценивает ведомство, в пострадавших от землетрясения районах Мьянмы сохраняется угроза повторных обрушений.

