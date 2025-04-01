Угроза повторных обрушений сохраняется в Мьянме после землетрясения

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В пострадавших от землетрясения районах Мьянмы, где работают спасатели МЧС России, сохраняется угроза повторных обрушений. Об этом сообщает RT, ссылаясь на пресс-службу министерства.

"Спасатели работают в сложных и опасных условиях: поврежденные и неустойчивые конструкции создают угрозу обрушений. Поиск выживших в завалах проводится малыми группами", – говорится в сообщении МЧС.

Российские специалисты работают во взаимодействии с местными спасательными службами. Им уже удалось установить пять наиболее сложных участков в жилом секторе. В частности, спасатели проверят данные о человеке, который застрял в подвале рухнувшего здания. Завал уже обследуют кинологи.

Землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Очаг подземных толчков находился неподалеку от тайской провинции Ратчабури. По последним данным, жертвами землетрясения в Мьянме стали 2 056 человек, а еще 3,9 тысячи получили травмы и 270 числятся пропавшими без вести. В это же время в тайском Бангкоке погибли 20 человек, а пропали без вести 74 человека.

По указанию Владимира Путина в Мьянму были направлены несколько самолетов МЧС РФ со спасателями и врачами. Позже туда прибыли еще два дополнительных воздушных судна министерства. В общей сложности в операции участвуют 264 российских спасателя.

