Два спецборта МЧС РФ со спасателями прибыли в Мьянму

Фото: МЧС России

Два самолета Ил-76 МЧС России с командой спасателей прибыли в Мьянму для участия в ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщает ведомство в телеграм-канале.

"Два рейса, вылетевшие накануне, успешно доставили спасателей в пострадавший регион. В общей сложности в операции участвуют 264 российских спасателя", – уточнили в МЧС.

В министерстве также добавили, что Россия направила в Мьянму крупнейшую группировку спасателей. Группировка оснащена необходимыми снаряжением, оборудованием и инструментами.

Первое землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Очаг находился рядом с тайской провинцией Ратчабури. Спустя время последовало второе.

После произошедшего в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы был введен режим ЧС.

Еще одно землетрясение зафиксировали в Мьянме 29 марта.

По указанию Владимира Путина в Мьянму были направлены несколько самолетов МЧС со спасателями и врачами, а также с необходимым оборудованием для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших в регионе.

