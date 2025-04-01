01 апреля, 06:59Происшествия
Два спецборта МЧС РФ со спасателями прибыли в Мьянму
Фото: МЧС России
Два самолета Ил-76 МЧС России с командой спасателей прибыли в Мьянму для участия в ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщает ведомство в телеграм-канале.
"Два рейса, вылетевшие накануне, успешно доставили спасателей в пострадавший регион. В общей сложности в операции участвуют 264 российских спасателя", – уточнили в МЧС.
В министерстве также добавили, что Россия направила в Мьянму крупнейшую группировку спасателей. Группировка оснащена необходимыми снаряжением, оборудованием и инструментами.
Первое землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Очаг находился рядом с тайской провинцией Ратчабури. Спустя время последовало второе.
После произошедшего в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы был введен режим ЧС.
Еще одно землетрясение зафиксировали в Мьянме 29 марта.
По указанию Владимира Путина в Мьянму были направлены несколько самолетов МЧС со спасателями и врачами, а также с необходимым оборудованием для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших в регионе.
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