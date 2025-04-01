Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тыс человек

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Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тысячи человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, ссылаясь на данные с места проведения поисково-спасательных работ.

К настоящему времени найдены 2 719 тел. Травмы получил 4 521 человек, еще более 400 пропали без вести, говорится в публикации.

Землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. В связи с количеством жертв и пострадавших там объявили недельный национальный траур.

В тайском Бангкоке в результате подземных толчков погибли 20 человек, еще 74 перестали выходить на связь.

По указанию Владимира Путина в Мьянму направили несколько самолетов МЧС РФ со спасателями и врачами. В общей сложности в операции участвуют 264 российских специалиста. При этом в пострадавших от землетрясения районах, где работают спасатели, существует угроза повторных обрушений.