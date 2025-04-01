01 апреля, 09:56Происшествия
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тыс человек
Фото: AP Photo
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тысячи человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, ссылаясь на данные с места проведения поисково-спасательных работ.
К настоящему времени найдены 2 719 тел. Травмы получил 4 521 человек, еще более 400 пропали без вести, говорится в публикации.
Землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. В связи с количеством жертв и пострадавших там объявили недельный национальный траур.
В тайском Бангкоке в результате подземных толчков погибли 20 человек, еще 74 перестали выходить на связь.
По указанию Владимира Путина в Мьянму направили несколько самолетов МЧС РФ со спасателями и врачами. В общей сложности в операции участвуют 264 российских специалиста. При этом в пострадавших от землетрясения районах, где работают спасатели, существует угроза повторных обрушений.
В Мьянму прибыли два спецборта МЧС для помощи пострадавшим