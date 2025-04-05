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05 апреля, 17:38

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Xinhua: число погибших из-за землетрясения в Мьянме увеличилось до 3 455

Число погибших из-за землетрясения в Мьянме выросло до 3 455 – СМИ

Фото: ТАСС/Ирина Вельматова

Количество погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 3 455. Об этом сообщает агенство Xinhua со ссылкой на государственные СМИ страны.

Как указано в публикации, еще 4 840 человек получили травмы.

Два землетрясения произошли в Мьянме 28 марта. Из-за этого в некоторых регионах государства, а также в тайском Бангкоке ввели режим чрезвычайного положения. Новые подземные толчки зафиксировали в Мьянме 29 марта, 1 и 4 апреля.

Среди погибших числится гражданин РФ, смерть которого подтвердил российский МИД. Как писали СМИ, он работал учителем в одной из местных школ.

По поручению Владимира Путина в Мьянме работают спасатели и врачи МЧС России. В общей сложности помощь смогли получить 137 пострадавших, в числе которых 14 детей. Всего проведено 43 операции.

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