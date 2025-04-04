Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано рядом с Мандалаем в Мьянме

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Землетрясение произошло в 53 километрах от города Мандалай в Мьянме. Его магнитуда составила 4,9, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на своем сайте.

Подземные толчки зафиксировали в 15:25 по времени UTC (18:25 по московскому времени). Глубина очага оценивается в 35 километров. При этом сведения о жертвах и разрушениях пока не поступали.

Уточняется, что в Мандалае проживает свыше 1,2 миллиона человек.

Два землетрясения произошли в Мьянме 28 марта. В связи с этим в некоторых регионах государства и Бангкоке был введен режим ЧС. Также землетрясения зафиксировали в Мьянме 29 марта и 1 апреля.

По последним данным, число погибших в стране увеличилось до 3 301. Еще 4 792 человека получили травмы.

При этом среди погибших числится россиянин, смерть которого подтвердил МИД РФ. По данным СМИ, он работал преподавателем в одной из местных школ.

