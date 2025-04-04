CCTV: число погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 3 301

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Число погибших при землетрясении в Мьянме выросло до 3 301. Еще 4 792 человека получили травмы, сообщило Центральное телевидение Китая.

"Еще 221 числится пропавшим без вести", – отмечается в сообщении.

Землетрясения произошли в Мьянме 28 марта. На фоне сейсмособытия в ряде регионов страны и в Бангкоке ввели режим ЧС.

Еще два землетрясения зафиксировали в Мьянме 29 марта и 1 апреля. 2 апреля землетрясение произошло у берегов Мьянмы.

3 апреля МИД РФ подтвердил гибель россиянина при землетрясении. СМИ сообщали, что его тело с паспортом извлекли из-под завалов дома. До этого журналисты писали, что числившийся пропавшим без вести россиянин работал преподавателем в одной из местных школ.

