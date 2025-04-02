Землетрясение произошло возле побережья Мьянмы

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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Мьянмы, следует из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Специалисты зафиксировали подземный толчок, эпицентр которого находился на расстоянии 142 километра к югу от Янгона. Население города составляет 4,5 миллиона человек. При этом очаг землетрясения залегал на 10 километров. Сведения о жертвах и повреждениях пока не поступали.

Два землетрясения произошли в Мьянме 28 марта. В связи с этим в некоторых регионах государства и Бангкоке ввели режим ЧС.

Еще два землетрясения зафиксировали в Мьянме 29 марта и 1 апреля.

По последним данным, число погибших в результате инцидента в Мьянме превысило 3 тысячи человек. Еще 4 515 пострадали и 351 пропал без вести.

По данным СМИ, среди пропавших без вести числится гражданин России, который работал преподавателем в одной из местных школ и проживал в жилом комплексе Mandalay Sky Villa.

В пострадавшей от подземных толчков стране работают спасатели и врачи МЧС РФ. К ним обратились уже более 30 жителей Мандалая.