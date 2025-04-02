Более 30 человек обратились к врачам МЧС РФ после землетрясения в Мандалае

Фото: ТАСС/Ирина Вельматова

Более 30 человек обратились за два дня к врачам в аэромобильный госпиталь, который был развернут МЧС России в Мандалае в Мьянме после землетрясения. Об этом заявил руководитель госпиталя при оперативном реагировании МЧС России Виктор Белинский.

"На сегодняшний день мы оказали медицинскую помощь более 30 нуждающимся на территории нашего госпиталя", – приводит его слова ТАСС.

По его словам, за помощью к российским специалистам обращались люди, которые получили ранения в результате землетрясения, а также те, кто нуждается в помощи в связи с загруженностью лечебных учреждений в данном населенном пункте.

Два землетрясения произошли в Мьянме 28 марта, из-за чего в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы был введен режим ЧС. Также 29 марта и 1 апреля были зафиксированы еще два подземных толчка.

По последним данным, в результате сейсмической активности в Мьянме погибли 2 719 человек, в Бангкоке – как минимум 20.

Спасатели и врачи МЧС России работают в Мьянме по поручению Владимира Путина. Тем временем в пострадавших от землетрясения районах сохраняется угроза повторных обрушений.