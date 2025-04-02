Xinhua: число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3 тысячи

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Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 3 тысячи человек. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на государственное телевидение страны.

По данным издания, жертвами стали 3 003 человека, еще 4 515 пострадали и 351 пропал без вести.

Первое землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Спустя время последовало второе. После произошедшего в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы был введен режим ЧС.

Еще два землетрясения зафиксировали в Мьянме 29 марта и 1 апреля.

В пострадавшей от подземных толчков стране работают спасатели и врачи МЧС РФ. К ним обратились уже более 30 жителей Мандалая.

Кроме того, по данным СМИ, среди пропавших без вести находится гражданин России, который работал преподавателем в одной из местных школ и проживал в жилом комплексе Mandalay Sky Villa.

