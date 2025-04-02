Xinhua: число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3 тысячи

02 апреля, 18:35Происшествия
Фото: AP Photo
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 3 тысячи человек. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на государственное телевидение страны.
По данным издания, жертвами стали 3 003 человека, еще 4 515 пострадали и 351 пропал без вести.
Первое землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Спустя время последовало второе. После произошедшего в Бангкоке и некоторых регионах Мьянмы был введен режим ЧС.
Еще два землетрясения зафиксировали в Мьянме 29 марта и 1 апреля.
В пострадавшей от подземных толчков стране работают спасатели и врачи МЧС РФ. К ним обратились уже более 30 жителей Мандалая.
Кроме того, по данным СМИ, среди пропавших без вести находится гражданин России, который работал преподавателем в одной из местных школ и проживал в жилом комплексе Mandalay Sky Villa.
Разбор завалов проходит в Мьянме после землетрясения