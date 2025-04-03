03 апреля, 12:12Происшествия
МИД РФ подтвердил гибель россиянина при землетрясении в Мьянме
Фото: ТАСС/Ирина Вельматова
МИД России известно о гибели россиянина при землетрясении в Мьянме. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"По данным посольства в Янгоне, среди погибших есть россиянин. В настоящее время наши дипломаты выясняют обстоятельства произошедшего", – цитирует Захарову РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что в Мьянме из-под завалов дома извлекли тело россиянина с паспортом. Уточнялось, что фрагменты его тела направят в Москву для генетический экспертизы. До этого журналисты писали, что числившийся пропавшим без вести россиянин работал преподавателем в одной из местных школ.
Несколько землетрясений произошли в Мьянме 28 марта. В связи с этим в некоторых регионах государства и в Бангкоке был введен режим ЧС. Еще два землетрясения зафиксировали в Мьянме 29 марта и 1 апреля.
Спасатели и врачи МЧС России работают в Мьянме по поручению Владимира Путина. Специалисты оснащены всем необходимым для поиска и спасения пострадавших людей.
По последним данным, число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3 085. Еще 4 715 человек получили ранения, а 341 числится пропавшим без вести.
Разбор завалов проходит в Мьянме после землетрясения