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03 апреля, 07:33

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ТАСС: тело россиянина, предположительно, извлекли из-под завалов дома в Мьянме

В Мьянме из-под завалов дома извлекли тело пропавшего россиянина – СМИ

Фото: ТАСС/Ирина Вельматова

В Мандалае в Мьянме из-под завалов извлекли тело, предположительно, россиянина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

"С ним был обнаружен паспорт. Фрагменты его тела будут направлены в Москву для генетический экспертизы", – сказал собеседник агентства.

Как ранее писали СМИ, пропавший без вести гражданин России работал преподавателем в одной из местных школ и проживал в жилом комплексе Mandalay Sky Villa.

Два землетрясения произошли в Мьянме 28 марта. В связи с этим в некоторых регионах государства и Бангкоке был введен режим ЧС.

Еще два землетрясения зафиксировали в Мьянме 29 марта и 1 апреля.

По последним данным, число погибших превысило 3 тысячи человек. Еще 4 515 пострадали и 351 пропал без вести. В пострадавшей от подземных толчков стране работают спасатели и врачи МЧС РФ. К ним обратились уже более 30 жителей Мандалая.

Разбор завалов проходит в Мьянме после землетрясения

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