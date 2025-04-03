ТАСС: тело россиянина, предположительно, извлекли из-под завалов дома в Мьянме

Фото: ТАСС/Ирина Вельматова

В Мандалае в Мьянме из-под завалов извлекли тело, предположительно, россиянина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

"С ним был обнаружен паспорт. Фрагменты его тела будут направлены в Москву для генетический экспертизы", – сказал собеседник агентства.

Как ранее писали СМИ, пропавший без вести гражданин России работал преподавателем в одной из местных школ и проживал в жилом комплексе Mandalay Sky Villa.

Два землетрясения произошли в Мьянме 28 марта. В связи с этим в некоторых регионах государства и Бангкоке был введен режим ЧС.

Еще два землетрясения зафиксировали в Мьянме 29 марта и 1 апреля.

По последним данным, число погибших превысило 3 тысячи человек. Еще 4 515 пострадали и 351 пропал без вести. В пострадавшей от подземных толчков стране работают спасатели и врачи МЧС РФ. К ним обратились уже более 30 жителей Мандалая.