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Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3 085, еще 4 715 человек получили ранения. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на информационную группу Государственного административного совета Мьянмы.

Кроме того, 341 человек числится пропавшим без вести после землетрясения.

Два землетрясения произошли в Мьянме 28 марта. В связи с этим в некоторых регионах государства и Бангкоке был введен режим ЧС.

Еще два землетрясения зафиксировали в Мьянме 29 марта и 1 апреля.

Спасатели и врачи МЧС России работают в Мьянме по поручению Владимира Путина. Специалисты оснащены всем необходимым для поиска и спасения пострадавших людей, к ним обратились уже более 30 жителей Мандалая.

По данным СМИ, среди пропавших без вести числится гражданин России, который работал преподавателем в одной из местных школ и проживал в жилом комплексе Mandalay Sky Villa. Предположительно, его тело с паспортом было извлечено из-под завалов.