05 апреля, 09:34Происшествия
Медики МЧС РФ за сутки помогли 61 пострадавшему от землетрясения в Мьянме
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Врачи полевого мобильного госпиталя МЧС России в течение суток оказали помощь 61 пострадавшему в результате землетрясения в Мьянме, сообщила пресс-служба ведомства.
Среди них помощь получили 9 детей. Медики также провели 24 хирургические операции.
Люди могут обратиться за квалифицированной врачебной помощью в полевой мобильный госпиталь, развернутый ведомством. Также там работают психологи.
В общей сложности с момента начала работы российских специалистов в зоне катастрофы помощь смогли получить 137 пострадавших, в том числе 14 детей. Вместе с тем были проведены 43 операции.
Два землетрясения произошли в Мьянме 28 марта. В связи с этим в некоторых регионах государства и Бангкоке был введен режим ЧС. Также землетрясения зафиксировали в Мьянме 29 марта, 1 апреля и 4 апреля.
По последним данным, число погибших в стране увеличилось до 3 301. Еще 4 792 человека получили травмы.
При этом среди погибших числится россиянин, смерть которого подтвердил МИД РФ. По данным СМИ, он работал преподавателем в одной из местных школ.
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