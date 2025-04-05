Медики МЧС РФ за сутки помогли 61 пострадавшему от землетрясения в Мьянме

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Врачи полевого мобильного госпиталя МЧС России в течение суток оказали помощь 61 пострадавшему в результате землетрясения в Мьянме, сообщила пресс-служба ведомства.

Среди них помощь получили 9 детей. Медики также провели 24 хирургические операции.

Люди могут обратиться за квалифицированной врачебной помощью в полевой мобильный госпиталь, развернутый ведомством. Также там работают психологи.

В общей сложности с момента начала работы российских специалистов в зоне катастрофы помощь смогли получить 137 пострадавших, в том числе 14 детей. Вместе с тем были проведены 43 операции.

Два землетрясения произошли в Мьянме 28 марта. В связи с этим в некоторых регионах государства и Бангкоке был введен режим ЧС. Также землетрясения зафиксировали в Мьянме 29 марта, 1 апреля и 4 апреля.

По последним данным, число погибших в стране увеличилось до 3 301. Еще 4 792 человека получили травмы.

При этом среди погибших числится россиянин, смерть которого подтвердил МИД РФ. По данным СМИ, он работал преподавателем в одной из местных школ.