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Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Об этом со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщает РИА Новости.

Согласно данным сейсмологов, подземный толчок был зафиксирован в 23:04 по московскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 49 километров и находился в 182 километрах от города Кимбе с население свыше 18 тысяч человек.

В связи с землетрясением была объявлена угроза цунами. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

Ранее два землетрясения произошли в Мьянме 28 марта. В связи с этим в некоторых регионах государства и Бангкоке был введен режим ЧС. Также землетрясения зафиксировали в Мьянме 29 марта и 1 апреля.

По последним данным, число погибших в стране увеличилось до 3 301. Еще 4 792 человека получили травмы.