Сотрудники МЧС РФ помогли более 300 пострадавшим от землетрясения в Мьянме

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

С начала работы в Мьянме полевого мобильного госпиталя МЧС России за медпомощью туда обратились более 300 человек. Об этом сообщили в телеграм-канале российского ведомства.

Врачи сводного отряда МЧС провели 63 хирургические операции, из них четыре были сложными. Психологи ведомства также помогают пострадавшим и их близким, поддерживают граждан во время прохождения медицинских процедур.

На данный момент спасатели МЧС в поисках людей обследовали свыше 126 тысяч квадратных метров в Мьянме, разобрав завалы 82 зданий. Специалисты разбирают строительные конструкции круглосуточно, применяя ночью специальные осветительные башни и прожекторы. Разведку с воздуха проводят с помощью дронов.

Два землетрясения произошли в Мьянме 28 марта. На фоне сейсмособытия в некоторых регионах страны, а также в тайском Бангкоке был введен режим ЧП.

Новые подземные толчки зафиксировали в Мьянме 29 марта, 1 и 4 апреля. По последним сводкам, количество жертв землетрясения в Мьянме достигло 3,6 тысячи человек, более 5 тысяч пострадали, а еще 160 человек находятся в списке пропавших без вести.

Среди погибших также находится гражданин РФ, смерть которого подтвердил российский МИД. По информации журналистов, он работал учителем в одной из местных школ.

Российское МЧС сообщало, что направит в Мьянму еще три дополнительных самолета с гуманитарной помощью.