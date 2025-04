NTK: экс-королева красоты Мьянмы погибла при землетрясении в Мандалае

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Xiao Mei

Бывшая королева красоты Мьянмы Сили Ми была найдена мертвой под обломками здания в Мандалае, которое обрушилось в результате мощного землетрясения. Об этом пишет издание Need To Know.

По данным СМИ, Сили Ми погибла, пытаясь спасти ребенка во время землетрясения. Тело девушки обнаружили после разбора завалов 12-этажного дома.

Сили Ми была первой обладательницей титула "Мисс туризм Мьянма", который получила в 2018 году. Она также представляла страну на конкурсе "Мисс туризм мира".

Два землетрясения произошли в Мьянме 28 марта. Из-за этого в некоторых регионах государства, а также в тайском Бангкоке ввели режим чрезвычайного положения.

Новые подземные толчки зафиксировали в Мьянме 29 марта, 1 и 4 апреля. Согласно последним данным, число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3,6 тысячи человек, более 5 тысяч пострадали, а еще 160 человек находятся в списке пропавших без вести.

Среди погибших также находится гражданин РФ, смерть которого подтвердил российский МИД. Как писали СМИ, он работал учителем в одной из местных школ.