Спасатели МЧС РФ обследовали более 121 тыс "квадратов" в Мьянме

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели МЧС РФ обследовали свыше 121 тысячи квадратных метров в поисках людей в Мьянме. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В результате за минувшие сутки специалисты осмотрели более 10 тысяч квадратных метров 12 разрушенных после землетрясения объектов. Всего они обследовали завалы 75 зданий.

"Кинологи с собаками проверяют участки после получения определенного сигнала. Обрушения не позволяют работать в полный рост, поэтому спасатели проделывают лазы внутри завалов и практически сидя разбирают конструкции", – говорится в сообщении.

При этом с начала работы госпиталя МЧС за помощью обратились 229 граждан. За сутки врачи провели три сложные операции.

По словам замначальника управления центра "Лидер" МЧС Руслана Осипова, из-под завалов удалось извлечь тело погибшего.

"При помощи кинологического расчета проводили разведку. Собака зашла на завал, практически точно показала место. Дальше с помощью инструмента изготовили лаз, куда уже залез спасатель. Провели разведку уже людьми. После этого приступили к работам по извлечению тела", – указал он.

Два землетрясения произошли в Мьянме 28 марта. Из-за этого в некоторых регионах государства, а также в тайском Бангкоке ввели режим чрезвычайного положения.

Новые подземные толчки зафиксировали в Мьянме 29 марта, 1 и 4 апреля.

По последним данным, число погибших достигло 3 564 человека. Кроме того, 5 012 получили различные ранения, а еще 210 числятся пропавшими без вести.

Среди погибших также находится гражданин РФ, смерть которого подтвердил российский МИД. Как писали СМИ, он работал учителем в одной из местных школ.

