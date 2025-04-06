CCTV: число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3 564 человек

06 апреля, 17:34Происшествия
Фото: AP Photo
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3 564 человека, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).
5 012 получили различные ранения, а еще 210 числятся пропавшими без вести.
Разрушительное землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. В стране продолжается недельный траур.
Среди погибших, в частности, оказался гражданин РФ. По поручению Владимира Путина в Мьянме работают спасатели и врачи МЧС РФ. При этом российское МЧС направило в страну еще три рейса с гуманитарной помощью.
Всего российские специалисты оказали помощь 137 пострадавшим, в числе которых 14 детей.
Разбор завалов проходит в Мьянме после землетрясения