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07 апреля, 16:07

Происшествия

Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3,6 тысячи

Фото: ТАСС/Ирина Вельматова

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3,6 тысячи человек. При этом более 5 тысяч пострадали, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на Государственный административный совет страны.

Как уточняется, еще 160 человек находятся в списке пропавших без вести.

Два землетрясения произошли в Мьянме 28 марта. Из-за этого в некоторых регионах государства, а также в тайском Бангкоке ввели режим чрезвычайного положения.

Новые подземные толчки зафиксировали в Мьянме 29 марта, 1 и 4 апреля.

Среди погибших также находится гражданин РФ, смерть которого подтвердил российский МИД. Как писали СМИ, он работал учителем в одной из местных школ.

Спасатели МЧС РФ обследовали уже свыше 121 тысячи квадратных метров в поисках людей. За минувшие сутки они осмотрели более 10 тысяч квадратных метров 12 разрушенных после землетрясения объектов.

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