07 апреля, 16:07Происшествия
Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3,6 тысячи
Фото: ТАСС/Ирина Вельматова
Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3,6 тысячи человек. При этом более 5 тысяч пострадали, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на Государственный административный совет страны.
Как уточняется, еще 160 человек находятся в списке пропавших без вести.
Два землетрясения произошли в Мьянме 28 марта. Из-за этого в некоторых регионах государства, а также в тайском Бангкоке ввели режим чрезвычайного положения.
Новые подземные толчки зафиксировали в Мьянме 29 марта, 1 и 4 апреля.
Среди погибших также находится гражданин РФ, смерть которого подтвердил российский МИД. Как писали СМИ, он работал учителем в одной из местных школ.
Спасатели МЧС РФ обследовали уже свыше 121 тысячи квадратных метров в поисках людей. За минувшие сутки они осмотрели более 10 тысяч квадратных метров 12 разрушенных после землетрясения объектов.
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