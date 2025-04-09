Спасатели МЧС РФ завершили активную фазу поисковой операции в Мьянме

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели МЧС РФ завершили активную фазу поисково-спасательной операции на месте землетрясения в Мьянме. Об этом заявил руководитель оперативной группировки ведомства Сергей Воронцов, передает ТАСС.

По его словам, в данный момент идет работа по разбору завалов с привлечением тяжелой и инженерной техники.

В свою очередь, глава МЧС Александр Куренков дал распоряжение о начале выводе спасателей из Мьянмы. Он поручил Воронцову проработать вопрос поэтапного вывода российской группировки.

Воронцов добавил, что спасатели обследовали в Мьянме 88 разрушенных зданий в поисках пострадавших, работы велись круглосуточно. Кроме того, российские медики аэромобильного госпиталя МЧС РФ оказали помощь 330 раненным и провели свыше 60 хирургических манипуляций.

"Сегодня ожидаем и готовы к встрече еще двух бортов МЧС России с гуманитарной помощью для местного населения. Будут доставлены также палатки, одежда, предметы первой необходимости, а также уже более крупные передвижные электростанции, необходимые для запитки социальных объектов и инфраструктуры региона", – рассказал руководитель опергруппы.

28 марта в Мьянме произошли два землетрясения. В результате в некоторых регионах страны, а также в тайском Бангкоке был введен режим ЧП.

Новые подземные толчки зафиксировали в Мьянме 29 марта, 1, 4 и 9 апреля

По последним данным, количество жертв землетрясения достигло 3,6 тысячи человек, более 5 тысяч пострадали, а еще 160 человек находятся в списке пропавших без вести.

Среди погибших также находится гражданин РФ, смерть которого подтвердил российский МИД. По информации журналистов, он работал учителем в одной из местных школ.