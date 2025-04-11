Российские спасатели завершили миссию в Мьянме и вернулись домой

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Самолет Ил-76 МЧС России с первой группой спасателей, работающей в Мьянме, приземлился в аэропорту Жуковский в 10:15 по московскому времени. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

На борту находились специалисты Центра "Лидер", кинологи, а также аварийно-спасательная техника и оборудование.

В ближайшее время ожидается прибытие второго борта с сотрудниками отряда "Центроспас".

Серию мощных землетрясений, произошедших в Мьянме с 28 марта по 4 апреля, ощутили пять соседних стран. В наиболее пострадавших районах сохраняется нехватка медицинской помощи и чистой воды, что увеличивает риск вспышек заболеваний.

ВОЗ уже доставила 140 тонн медицинских грузов, дополнительная помощь ожидается из Дубая. Российские спасатели, завершившие миссию, обследовали 88 поврежденных зданий и оказали помощь 330 пострадавшим, проведя более 60 операций.

Среди жертв оказался российский гражданин. Погибший работал преподавателем в местной школе.