Число погибших в Мьянме из-за землетрясения превысило 3,6 тыс человек

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Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3 600 человек. Его слова передает издание РИА Новости.

Около 5 000 получили ранения, почти 200 числятся пропавшими без вести.

Стихийное бедствие, произошедшее 28 марта, затронуло пять соседних стран. По словам Гебрейесуса, в пострадавших районах сохраняются проблемы с доступом к медицинской помощи и чистой воде, что повышает риск распространения холеры, малярии и лихорадки денге.

ВОЗ уже доставила 140 тонн медицинских грузов. Ожидается прибытие дополнительной помощи из Дубая.

В конце марта Мьянма пережила серию землетрясений магнитудой 7,7, что привело к введению режима ЧС в нескольких регионах страны и в тайском Бангкоке.

Дополнительные подземные толчки были зарегистрированы 29 марта, а также 1 и 4 апреля.

Ранее сообщалось, что российские спасатели завершили активную фазу работ в зоне землетрясения в Мьянме. Они провели обследование 88 поврежденных строений в Мьянме, работая в круглосуточном режиме. Медики аэромобильного госпиталя МЧС оказали помощь 330 пострадавшим, выполнив более 60 хирургических операций.