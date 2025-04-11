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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Мьянме. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков находился в 33 километрах к северо-востоку от города Мейтхила, население которого составляет 177 тысяч человек. Глубина залегания очага составила 35 километров.

При этом информация о жертвах и разрушениях у сейсмологов отсутствует.

В конце марта Мьянма пережила серию землетрясений магнитудой 7,7, что привело к введению режима ЧС в нескольких регионах страны и в тайском Бангкоке. Дополнительные подземные толчки были зарегистрированы 29 марта, а также 1 , 4 и 9 апреля

По последним данным, число жертв превысило 3 600 человек. Еще около 5 000 получили ранения, а почти 200 числятся пропавшими без вести.

К настоящему моменту российские спасатели завершили активную фазу работ в зоне землетрясения в Мьянме. Они провели обследование 88 поврежденных строений в Мьянме, работая в круглосуточном режиме. Медики аэромобильного госпиталя МЧС оказали помощь 330 пострадавшим, выполнив более 60 хирургических операций.

