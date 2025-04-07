Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у северных Курил

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Землетрясение произошло у побережья северных Курил. Его магнитуда составила 5,4 балла, сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, толчки были зафиксированы в 13:59 7 апреля по местному времени (05:59 по Москве. – Прим. ред.). Эпицентр располагался в 165 километрах южнее Северо-Курильска на острове Парамушир, а глубина очага составила 60 километров.

При этом в самом городе землетрясение ощутили только в 3 балла. Угроза цунами не объявлялась, добавила Семенова.

Еще одна сейсмическая активность наблюдалась ранее у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Толчок магнитудой 7,2 был зафиксирован на глубине 49 километров и находился в 182 километрах от города Кимбе с населением свыше 18 тысяч человек.

До этого землетрясение в 6,2 балла произошло у побережья Японии. Его эпицентр находился в 54 километрах к северо-востоку от города Нисино-Омоте, где проживают более 14 тысяч человек. О пострадавших и возможном цунами данных не поступало.