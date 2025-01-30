Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Аляске

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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в американском штате Аляска, передает геологическая служба Соединенных Штатов (USGS).

Толчки зарегистрировали в 04:40 (07:40 по московскому времени) в 71-м километре к юго-востоку от города Николай. Очаг землетрясения находился на глубине 100 метров. Данные о пострадавших людях и разрушениях инфраструктуры не поступали.

Ранее землетрясение зарегистрировали в 107 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг был на глубине 48 километров, магнитуда подземных толчков составила 5,5.

До этого землетрясение магнитудой 4,2 заметили около побережья южных Курил. Эпицентр толчков располагался в Тихом океане в 21-м километре к юго-востоку от села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг находился на глубине 75 километров.