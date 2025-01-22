Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья Турции

Фото: 123RF/albund

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло возле побережья Турции, неподалеку от провинции Чанаккале. О подземных толчках сообщили на сайте Управления по чрезвычайным ситуациям AFAD.

Сейсмособытие было зафиксировано вечером 21 января, очаг толчков залегал на глубине 8,65 километра в Эгейском море – в 7 километрах от побережья Турции.

Отмечается, что жители соседних от Чанаккале провинций также могли ощутить землетрясение. На момент публикации сообщений о каких-либо разрушениях или жертвах землетрясения не поступало. Спецслужбы Турции продолжают проводить инспекции на месте.

Ранее два землетрясения и шесть слабых афтершоков произошли на южном берегу Крыма, в Ялтинском регионе. По словам специалистов, для этого района слабая и регулярная сейсмичность является нормой. Тем не менее в 2024 году на этой территории наблюдалось сейсмическое затишье.

Еще один подземный толчок магнитудой 5,5 был зафиксирован до этого в Китае. Землетрясение произошло в 51 километре к востоку от района Байцзяньтан (Джеренбулак), который относится к городу Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.