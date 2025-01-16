Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на востоке Соломоновых Островов

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Подземные толчки магнитудой 5,7 произошли около берегов архипелага Санта-Крус, принадлежащего Соломоновым Островам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австралийское государственное геологическое бюро.

Эпицентр землетрясения находился в 10 километрах к югу от острова Ваникоро, на котором проживают примерно 1,3 тысячи человек. Очаг при этом залегал на глубине 50 километров.

На момент публикации сообщений о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало. Угроза цунами в регионе также не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 4,2 произошло около побережья южных Курил. По данным ученых, подземные толчки силой 3–4 балла могли ощутить жители острова Шикотан.

13 января угрозу цунами объявляли в Японии после прошедшего землетрясения, магнитуда которого составила 6,9. Сейсмособытие зафиксировали в районе префектуры Миядзаки на юге третьего по размеру острова страны Кюсю.