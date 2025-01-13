Угроза цунами объявлена в Японии из-за прошедшего землетрясения

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Угрозу цунами объявили в Японии после прошедшего землетрясения, магнитуда которого составила 6,9, пишет ТАСС, ссылаясь на национальное метеорологическое управление.

К настоящему моменту волна высотой 1 метр уже дошла до берега. Само землетрясения зафиксировали в районе префектуры Миядзаки на юге третьего по размеру острова страны Кюсю. Его очаг находился на глубине 30 километров рядом с атомной электростанцией "Сэндай".

При этом проблем или разрушений в районе АЭС в результате стихийного явления выявлено не было, по информации местной энергетической компании.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, в свою очередь, отметил, что магнитуда землетрясения составила 6,7. Эксперты также утверждают, что эпицентр располагался в 10 километрах к востоку от города Миядзаки, численность населения которого составляет 311 тысяч человек, а очаг залегал на глубине 37 километров.

Накануне аналогичные подземные толчки магнитудой 4,2 произошли в Черном море у берегов Крыма. Сейсмособытие зафиксировали в акватории в 17:49 по московскому времени. Эпицентр находился на глубине 45 километров, а расстояние от него до Керчи составляло 75 километров в юго-восточном направлении.

До этого серьезное землетрясение произошло утром 7 января на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков. Кроме того, подземные колебания привели к разрушению многих зданий.

