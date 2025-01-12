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Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Черном море у берегов Крыма. Об этом свидетельствуют данные сайта Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Уточняется, что сейсмособытие произошло в акватории в 17:49 по московскому времени. Эпицентр находился на глубине 45 километров, а расстояние от него до Керчи составляло 75 километров в юго-восточном направлении и 60 километров в южном направлении от Тамани.

Ранее серьезное землетрясение произошло утром 7 января на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков. Подземные колебания привели к разрушению многих зданий. Началась эвакуация местных жителей. По последним данным, в результате этих подземных толчков погибли 126 человек, еще 188 пострадали.