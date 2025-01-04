Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Эфиопии

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Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано на территории Эфиопии. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки залегали на глубине 10 километров, а их очаг располагался в 57 километрах от города Абомса, в котором проживают более 15 тысяч человек.

На момент публикации сообщений о каких-либо разрушениях либо пострадавших при землетрясении не поступало.

В середине декабря землетрясение магнитудой 7,4 было зафиксировано около побережья Вануату. Эпицентр толчков находился в 54 километрах к западу от столицы государства Порт-Вилы. После произошедшего национальное управление океанических и атмосферных исследований объявило угрозу цунами.

Позже стало известно, что землетрясение повредило здание посольств США и Франции в Порт-Виле. В частности, из-за толчков опрокинулась колонна, на одной из стен появились трещины и были повреждены окна.