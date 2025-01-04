04 января, 05:34Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Эфиопии
Фото: 123RF/albund
Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано на территории Эфиопии. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Подземные толчки залегали на глубине 10 километров, а их очаг располагался в 57 километрах от города Абомса, в котором проживают более 15 тысяч человек.
На момент публикации сообщений о каких-либо разрушениях либо пострадавших при землетрясении не поступало.
В середине декабря землетрясение магнитудой 7,4 было зафиксировано около побережья Вануату. Эпицентр толчков находился в 54 километрах к западу от столицы государства Порт-Вилы. После произошедшего национальное управление океанических и атмосферных исследований объявило угрозу цунами.
Позже стало известно, что землетрясение повредило здание посольств США и Франции в Порт-Виле. В частности, из-за толчков опрокинулась колонна, на одной из стен появились трещины и были повреждены окна.
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