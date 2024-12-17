Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у побережья Вануату

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Землетрясение магнитудой 7,4 было зафиксировано около побережья Вануату. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр толчков находился в 54 километрах к западу от столицы государства Порт-Вилы, в которой проживают около 36 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований объявило угрозу цунами.

Ранее подземные толчки магнитудой 6,1 произошли у побережья северных Курил. Землетрясение силой до 3 баллов ощутили в городе Северо-Курильске на острове Парамушир.

В начале декабря предупреждение о цунами объявили в США после землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло у берегов штата Калифорния. Позже угрозу цунами отменили.