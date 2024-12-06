Власти Калифорнии ввели режим ЧП из-за землетрясения

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Власти американского штата Калифорния ввели режим чрезвычайного положения из-за землетрясения, произошедшего накануне. Об этом на своей странице в соцсети X заявид губернатор Гэвин Ньюсом.

По его словам, это необходимо для направления больших ресурсов в целях экстренного реагирования. Сейчас власти работают в оперативном режиме, чтобы обеспечить безопасность и информировать население Калифорнии.

Землетрясение магнитудой 7,3 было зафиксировано в четверг, 5 декабря, в 63 километрах к западу от населенного пункта Петролия. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане, на глубине 600 метров.

Позже власти объявили предупреждение о возможном цунами. Через некоторое время его отменили. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

