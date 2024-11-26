Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Японии

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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у побережья японской префектуры Исикава, сообщается на сайте главного метеорологического агентства страны.

Подземный толчок был зафиксирован в 22:47 по местному времени (15:47 по московскому. – Прим. ред.). Его очаг залегал на глубине 10 километров.

При этом, как уточнили в ведомстве, эпицентр располагался недалеко от западного берега префектуры. На данный момент информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала, также не было сообщений о возможном цунами.

Тем временем два землетрясения магнитудой до 4,8 зафиксировали на востоке Камчатки. Так, эпицентр расположился в 32 километрах юго-восточнее районного центра Усть-Камчатска. Очаг залегал на глубине 14 километров.

Через 18 минут еще одно землетрясение мощностью в 4 балла произошло в акватории Тихого океана в 131 километре северо-восточнее Усть-Камчатска. Его очаг находился на глубине 64 километров. При этом обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры.