Землетрясение мощностью до 3 баллов зафиксировали в населенных пунктах Приангарья

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Подземные колебания мощностью до 3 баллов зафиксировали в населенных пунктах Иркутской области. О происшествии сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС РФ.

"Утром в субботу в Слюдянском районе Приангарья, в 32 километрах от населенного пункта Выдрино Республики Бурятия, было зафиксировано землетрясение, его интенсивность в эпицентре составила 5,3 балла", – уточняется в публикации.

При этом в городах Слюдянка, Байкальск, Шелехов и Иркутск мощность явления не превышала 2–3 баллов. В результате землетрясения никто не пострадал, повреждений инфраструктуры нет.

Ранее землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Камчатском крае. По данным ученых, подземные толчки произошли на глубине 58 километров, а эпицентр сейсмического явления находился в 95 километрах от Петропавловска-Камчатского. О каких-либо последствиях в виде возможных разрушений или пострадавших не сообщалось.

