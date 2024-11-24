Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в акватории Сочи

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировано в акватории Сочи, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По сообщению Единой геофизической службы Российской академии наук Обнинска, сейсмособытие было зафиксировано в 18:33 по московскому времени.

"Широта 43.53, долгота 39.70, магнитудой 3,3, глубина – 5 километров, эпицентр находится в море на расстоянии 7 километров юго-западнее города Сочи. Жалоб от населения, информации о разрушениях не поступало", – говорится в сообщении.

В начале октября землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Камчатском крае. По данным ученых, подземные толчки произошли на глубине 58 километров, а эпицентр сейсмического явления находился в 95 километрах от Петропавловска-Камчатского. О каких-либо последствиях в виде возможных разрушений или пострадавших не сообщалось.