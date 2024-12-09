Высота выброшенного вулканом Канлаон на Филиппинах столба пепла достигла 3 км

Фото: телеграм-канал "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы."

Высота пепла и дыма, выброшенных вулканом Канлаон на острове Негрос на Филиппинах, достигла 3 километров, говорится на сайте местного института вулканологии и сейсмологии.

При этом специалисты зафиксировали 6 вулканических землетрясений в районе вулкана.

Само извержение началось 9 декабря, в 10:03 по московскому времени. В результате столб распространился с запада на юго-запад. Из-за этого пришлось начать эвакуацию местного населения в радиусе ближайших 6 километров.

Это не первое извержение за последние месяцы. В конце ноября стал извергаться вулкан Дуконо на острове Хальмахера в Индонезии, также выбросив столб пепла на 3 километра. Чуть ранее аналогичный инцидент зафиксировали в Исландии, где началось извержение вулкана Сунднукур.

