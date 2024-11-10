Вулкан Эбеко частично засыпал пеплом город Северо-Курильск

Фото: телеграм-канал "ЧП Сахалин"

Слабый пеплопад выявили специалисты в городе Северо-Курильске на острове Парамушир в результате выброса на вулкане Эбеко. Об этом сообщается в телеграм-канале главного управления МЧС РФ по Сахалинской области.

"Утром 10 ноября от специалистов сахалинского управления Росгидромета поступила информация, что в районе метеостанции на снежном покрове наблюдались следы пеплопада в результате выброса на вулкане Эбеко", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в городе заметили слабый пеплопад, при этом запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизни населения нет. В МЧС уточнили, что международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, отсутствуют также зарегистрированные туристические группы.

12 сентября был зафиксирован пепловый выброс на высоту 2,5 километра на вулкане Эбеко. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 километров.

В конце июля вулкан Безымянный, извергавшийся на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту 12 километров над уровнем моря. В связи с этим в регионе был установлен красный код авиационной опасности.

Позже выяснилось, что активность вулкана Безымянный повлияла на иностранных перевозчиков, осуществляющих транзитные перелеты из Северной Америки в Юго-Восточную Азию. На рейсах российских авиакомпаний активность вулкана при этом никак не сказалась.

