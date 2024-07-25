Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил двенадцатикилометровый столб пепла

Фото: ТАСС/Елена Верещака

Вулкан Безымянный, извергающийся на Камчатке, утром 25 июля по местному времени выбросил столб пепла на высоту 12 километров над уровнем моря. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Пепловый шлейф распространился в восточном направлении в сторону Берингова моря. На его пути населенные пункты отсутствуют", – указано в сообщении.

Для вулкана на данный момент установлен красный код авиационной опасности. МЧС рекомендует в случае пеплопадов в населенных пунктах оставаться в помещениях с плотно закрытыми дверьми и окнами.

Ранее в МЧС предупредили, что извержение вулкана Безымянный на Камчатке значительно усилилось и рекомендовали не приближаться к нему.

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения также предупреждала о повышенной вероятности пепловых выбросов на высоту до 10 –15 километров над уровнем моря.

