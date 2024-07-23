Извержение вулкана Безымянный на Камчатке усилилось

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Извержение вулкана Безымянный на Камчатке значительно усилилось, спасатели рекомендуют не приближаться к нему. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Экструзивное извержение вулкана Безымянного значительно усилилось: на восточные склоны лавового купола обрушились горячие лавины, пепел от которых поднялся на высоту 2–3 километров над уровнем моря", – указано в сообщении.

Кроме того, согласно спутниковым данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), наблюдается значительное увеличение размеров и температуры термальной аномалии над вулканом. В ближайшие три дня ожидается повышенная вероятность пепловых выбросов на высоту до 10 –15 километров над уровнем моря.

В течение месяца ожидается эксплозивное извержение вулкана с возможным сходом пирокластического потока в юго-восточном направлении протяженностью до 10 километров. ГУ МЧС России по Камчатскому краю настоятельно рекомендует жителям и гостям края воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана Безымянного.

Ранее вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра в мае этого года. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более пяти километров. Ученые тогда заверили, что в Северо-Курильске не наблюдался пеплопад, как и запах сероводорода. Жизни населения ничего не угрожало.