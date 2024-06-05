05 июня, 06:48Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло около побережья Индонезии
Фото: 123RF/pnnchen
Подземные толчки магнитудой 5,6 произошли возле побережья Индонезии. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр землетрясения находился в 175 километрах к западу от города Бенкулу на острове Суматра, в котором проживают около 309 тысяч человек. Очаг толчков залегал на глубине 10 километров.
О возможных пострадавших или каких-либо разрушениях в результате землетрясения не сообщалось. Угроза цунами также не объявлялась.
Ранее землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в районе города Они на севере Грузии. Подземные толчки могли ощутить жители Тбилиси.
До этого землетрясение магнитудой 5,9 произошло в японской префектуре Исикава. Эпицентр землетрясения находился в районе полуострова Ното, очаг залегал на глубине 10 километров. В регионе объявлялось предупреждение о цунами.
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