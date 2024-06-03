Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Японии, объявлялась угроза цунами

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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в японской префектуре Исикава. Об этом со ссылкой на данные метеорологического управления Японии сообщает ТАСС.

Эпицентр землетрясения находился в районе полуострова Ното, очаг залегал на глубине 10 километров. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало, в регионе объявлялось предупреждение о цунами.

Местных жителей предупреждают о возможности повторных землетрясений. Отмечается, что на АЭС "Касивадзаки-Карива" и "Сика", находящихся в том же регионе страны, не было зафиксировано никаких нештатных ситуаций или изменений уровня радиационного фона.

С 1 января в регионе произошло уже более 1,2 тысячи землетрясений различной силы. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6.

До этого сообщалось, что количество жертв землетрясений в префектуре Исикава увеличилось до 236. Пострадавшими числятся не менее 1 175 человек. Из-за природного бедствия повреждения получили около 40 тысяч домов.